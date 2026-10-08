Сооснователь «Комбинации» Окороков стал фигурантом дела о мошенничестве с песнями Шишинина

Сооснователь группы «Комбинация» и композитор Виталий Окороков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с авторскими правами на песни коллектива, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «112».

По данным источников, музыкант находится под подпиской о невыезде, ранее он проходил по этому делу в качестве свидетеля. Сам Окороков назвал эту информацию ошибкой и заявил, что находится в Крыму.

Отмечается, что разбирательство связано с правами на тексты песен, автором которых считается основатель «Комбинации» Александр Шишинин, убитый в Москве в 1993 году. По версии источников, Окороков заключил договор с музыкальным издательством «Джем», в результате чего права на произведения Шишинина были оформлены на композитора. В материалах дела также фигурирует генеральный директор издательства «Джем» Андрей Черкасов.

Потерпевшей по делу признана дочь Шишинина Виктория Олейникова, которая утверждает, что унаследовала исключительные права на интеллектуальную собственность отца по завещанию.

Конфликт вокруг наследия «Комбинации» тянется не первый год: еще в сентябре 2025-го Олейникова подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать за ней права на 16 песен, включая American Boy и Russian Girls.

В сентябре 2026 года Арбитражный суд Москвы признал недействительным договор между Окороковым и издательством «Джем» в части передачи авторских прав. Речь шла примерно о 20 песнях, в числе которых American Boy, Russian Girls и «Два кусочка колбаски». Суд также взыскал с ответчиков ₽15 тысяч судебных расходов.

Черкасов уже находится под следствием по делу о мошенничестве и незаконном образовании юридического лица. Потерпевшими по этому делу признан ряд российских правообладателей, включая музыкантов и лейбл «Первое музыкальное».

В мае 2026 года Тверской районный суд Москвы признал вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину потерпевшей по уголовному делу в отношении Черкасова. Продюсер Максим Фадеев также обвинял Черкасова в подделке подписей на документах конца 90-х.

Ранее 62-летняя экс-солистка «Комбинации» Алена Апина снялась в кожаной куртке и мини-шортах.