Не стало звезды сериала «Михайло Ломоносов» Максима Ивашкина

Российский актер Максим Ивашкин умер 4 октября в возрасте 53 лет. О смерти артиста сообщил ТАСС со ссылкой на его окружение. До дня рождения Ивашкина оставалось всего шесть дней. Причину ухода из жизни родственники актера не раскрыли.

Ивашкин родился в 1973 году. Широкую известность ему принесли роли в советских фильмах и сериалах. Зрители запомнили его по картинам «Детский сад» и «Михайло Ломоносов». В историческом сериале о великом русском ученом Ивашкин исполнил одну из заметных ролей, которая надолго осталась в памяти поклонников отечественного кино.

Отдельная страница биографии актера связана с театром. В 1980-х годах Ивашкин был ведущим артистом театра Бориса Покровского. Это одна из старейших и наиболее уважаемых сценических площадок страны, где ставились оперные и музыкальные спектакли.

Ранее стало известно, что на 92-м году жизни умер Игорь Абрамов, сыгравший с Никитой Михалковым в «Униженных и оскорбленных».