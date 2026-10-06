Состояние Тарасовой: Губерниев верит в профессионализм врачей

В мире российского фигурного катания, где Татьяна Тарасова давно стала абсолютной константой и непререкаемым авторитетом, ее внезапное отсутствие на привычном рабочем месте мгновенно вызвало тревогу у миллионов зрителей.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не смог остаться в стороне от ситуации, в которой оказалась легенда спорта. В откровенном разговоре с Общественной Службой Новостей он признался, что детали ее самочувствия ему неизвестны, однако он искренне верит в профессионализм медиков, которые уже несколько дней борются за стабилизацию состояния тренера.

Губерниев подчеркнул, что продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг этого инцидента, случившегося еще в минувший понедельник, 5 октября.

По словам комментатора, он ждет только одного — чтобы Татьяна Анатольевна как можно скорее вернулась на свое законное место у бортика. Он мечтает снова увидеть, как она продолжит свой великий труд и подарит стране новых спортивных звезд, пожелав ей в завершение самого главного — железного здоровья. Пока же тревожная пауза затягивается: врачи до сих пор не могут полностью стабилизировать состояние знаменитого наставника, и спортивный мир замер в напряженном ожидании.

Ранее Тарасова оценила выступление Дзепки на юниорском Гран-при.