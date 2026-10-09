«Кальция не хватает»: врач назвал причину травмирования руки Примадонны

Новая травма руки народной артистки СССР Аллы Пугачевой может быть связана с возрастным снижением прочности костей. Об этом в интервью Life.ru сообщил терапевт Андрей Звонков.

По мнению медика, речь идет о переломе лучевой кости в области запястья — типичной травме при падении на выставленную вперед ладонь.

«Когда человек падает, он выставляет руку вперед, раскрытая ладонь, удар приходится на основание большого пальца. А так как Алла Борисовна уже старенькая, у нее остеопороз, кальция не хватает, косточки хрупненькие — вот все и ломается», — сказал специалист.

Накануне стало известно, что Примадонна серьезно повредила руку. Российский молодой певец Егор Вильмс пообщался с Аллой Борисовной в ресторане на Кипре и опубликовал снимки, на которых видна ее левая рука, зафиксированная лангеткой.

Ортопед Андрей Литвиненко накануне сказал, что у людей старшего возраста часто встречается перелом лучевой кости в типичном месте в области предплечья. Он обратил внимание на то, что на руке Пугачевой мягкий бандаж.

По словам врача, такой бандаж используют при повреждении связок, ушибе при падении либо на этапе реабилитации после перелома. Также, по словам Литвиненко, бандаж могут рекомендовать после медицинских манипуляций, например, если у человека тяжело брать кровь из вены и возникают гематомы.

Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте вместе с 14-летней дочерью посетила Метрополитен-музей.