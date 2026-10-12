74-летний Стивен Сигал признался, что развелся с монгольской танцовщицей

74-летний голливудский актер и режиссер Стивен Сигал впервые публично высказался о разводе, сообщает Super. Как выяснилось, он расторг брак с четвертой супругой — монгольской танцовщицей Батсухийн Эрдэнэтуяа.

Информация об этом всплыла случайно. Российская визажистка Гоар Аветисян в разговоре с артистом на одном из мероприятий поинтересовалась, женат ли он. В ответ Сигал коротко произнес: «Нет, я свободен».

Напомним, Сигал познакомился с бывшей женой в начале 2000-х годов. Официально отношения пара оформила в 2009 году. В том же году у них родился сын Кунзан. Еще в сентябре 2026 года Стивен вместе с Батсухийн и сыном приезжал в Бурятию. Тогда девушка выступила в роли переводчика с английского на монгольский язык.

В 2016-с году Сигал получил российское гражданство, а в 2018-м стал специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В конце мая 2024 года президент РФ Владимир Путин наградил артиста орденом Дружбы.

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал снял с продажи особняк на Рублевке из-за назойливых фанатов.