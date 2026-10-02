Китайские продавцы начали копировать карточки с брендом косметики Лерчек

Teleprogramma.org: Лерчек предупредила о мошенничестве с ее косметикой

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

33 блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек предупредила поклонников о новом виде мошенничества, пишет Teleprogramma.org. По ее словам, китайские продавцы начали копировать карточки косметики ее бренда с маркетплейсов и выдавать товары за свои.

Блогер отметила, что неизвестные скопировали оформление карточек ее бренда на торговых площадках. Она считает, что такие действия вводят покупателей в заблуждение, и она попросила аудиторию быть внимательнее при заказе косметики.

Лерчек запустила косметический бренд запустила в апреле 2026 года — на фоне лечения от рака желудка четвертой стадии. В линейку вошли блески-бальзамы для губ и система ухода за лицом. 60% компании принадлежит матери Валерии — Эльвире Феопентовой. Запуск бренда вызвал большой ажиотаж: количество заказов превысило возможности сервисов, а покупатели жаловались на задержки.

Ранее Лерчек сама становилась жертвой мошенничества: ее бывшая стилистка Эльвира Янковская полтора года продавала ей поддельные люксовые вещи, купленные на рынке «Садовод», выдавая их за оригиналы. Суд признал Чекалиной потерпевшей, и Янковская возместила ей почти ₽2 млн.

Ранее Валерия Чекалина призналась, что не может ходить из-за сильных болей.

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