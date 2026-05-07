Мытье рук остается одним из самых простых способов снизить риск распространения инфекций, напоминает Reader’s Digest. Полностью избежать микробов невозможно, но после контакта с некоторыми предметами лучше не откладывать мыло и воду.

В первую очередь это деньги: купюры и монеты проходят через множество рук и могут нести бактерии, вирусы и следы загрязнений. Второй пункт — поручни, ручки дверей и перила, особенно в транспорте и общественных местах.

Третья опасная вещь — ресторанные меню, которые трогают десятки посетителей. Четвертая — почти все в кабинете врача, включая ручки для записи, подлокотники и дверные ручки.

Пятое — животные, даже домашние: они могут переносить микробы, а мы часто забываем об осторожности. Шестое — сенсорные экраны терминалов, банкоматов и телефонов.

Седьмой пункт — разделочные доски и кухонные губки, особенно после сырого мяса. Восьмой — пишущие ручки, которые люди нередко грызут или держат грязными руками.

Девятый источник микробов — дозаторы мыла, особенно многоразовые и в общественных туалетах. И наконец, десятое — почти все в аэропортах: лотки досмотра, сидения, фонтаны с водой и дверные ручки.

Берегите себя: обычное мытье рук с мылом после таких контактов может избавить от проблем, которые точно не стоят пары сэкономленных минут.