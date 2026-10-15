Звезда «Писателей свободы» Хилари Суэнк станет матерью в третий раз

52-летняя звезда фильма «Писатели свободы» Хилари Суэнк объявила о третьей беременности, пишет VOICE. Она сделала это необычным способом: опубликовала танцевальное видео с неоновыми палочками.

Вместе с ней в ролике участвовали муж Филип Шнайдер и их трехлетние двойняшки. На животе актрисы была светящаяся фигурка, которая указывала на ее положение.

«Мой новый проект выйдет в декабре», — шутливо отметила Суэнк.

Хилари и Филип познакомились на свидании вслепую в ноябре 2016 года. Через два года они поженились. В октябре 2022 года актриса впервые объявила, что станет мамой.

Ранее Суэнк была замужем за актером Чедом Лоу. Их брак продлился 10 лет и завершился в 2007 году. Также у актрисы были пятилетние отношения с агентом Джоном Кампизи.

У нее был роман с финансовым консультантом и бывшим теннисистом Рубеном Торресом — помолвка с ним состоялась в 2016 году, но вскоре пара рассталась.

Ранее сообщалось, что Мисс Вселенная — 2012 Оливия Калпо стала мамой во второй раз.