Паулина Андреева появилась на открытии бутика в Москве

37-летняя звезда сериала «Метод» Паулина Андреева появилась на публике в Москве спустя четыре месяца после развода с 59-летним режиссером Федором Бондарчуком, сообщает Spletnik.

Актриса посетила открытие нового бутика российского бренда IDOL. На мероприятии она могла встретиться с первой супругой Федора — Светланой Бондарчук.

В мае Андреева официально развелась с Бондарчуком после семи лет брака. Режиссер старше актрисы на 22 года. Слухи о расставании супругов появились за год до развода, но ни Паулина, ни Федор не комментировали причины разрыва.

При этом СМИ писали, что у артистов сложились разные взгляды на жизнь. После развода Паулина получила квартиры в Москве и Санкт-Петербурге и сменила фамилию на двойную — Андреева-Бондарчук. Общий сын пары остался жить с матерью.

Отмечается, что бывшие супруги сохранили дружеские отношения и продолжают вместе работать над новыми проектами. Бондарчук в одном из интервью публично хвалит бывшую жену за профессиональные успехи.

Сейчас Андреевой приписывают роман с 34-летним девелопером Андреем Суторминым, который является бизнес-партнером миллиардера Сергея Солонина. А Бондарчук, по слухам, встречается с 49-летней актрисой Викторией Исаковой.

Ранее сообщалось, что 69-летний Андрей Ургант появился с молодой женой на фестивале в Выборге.