Умерла Индра Брике, сыгравшая с Юлией Пересильд в военной драме «Холодное танго»

VOICE: умерла Индра Брике — партнерша Юлии Пересильд по драме «Холодное танго»

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

На 69-м году жизни умерла латвийская актриса Индра Брике, известная российским зрителям по военной драме Павла Чухрая «Холодное танго», где она снималась вместе с Юлией Пересильд, сообщает VOICE. Актриса скончалась 9 октября. Информацию о смерти опубликовала администрация театра «Дайлес», где она работала.

Брике родилась 29 декабря 1957 года в латвийском городке Дурбе. В 1977 году она стала актрисой Лиепайского театра, где прослужила 15 лет, а в 1994 году вошла в труппу театра «Дайлеса».

В кино Брике дебютировала в 1976 году — снялась в фильме «В тени меча». Всего в ее фильмографии 18 проектов. Среди наиболее известных картин с ее участием — «Вальс длиною в жизнь», «Маленькие страсти», «Мама, я люблю тебя», «Сын» и «Я здесь».

В 1986 году Индра получила премию Ленинского комсомола, а в январе 1989 года была удостоена звания заслуженной артистки Латвийской ССР.

Последним фильмом в карьере актрисы стала военная драма «Холодное танго». Вместе с Брике в картине играли Пересильд, Риналь Мухаметов и Сергей Гармаш.

Ранее стало известно о смерти сыгравшего в «Спасенных звонком» актера Денниса Хаскинса.

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