Аида Гарифуллина показала кадры романтического отпуска с Алексеем Воробьевым

Super: Гарифуллина поделилась яркими кадрами с отдыха на Кипре с Воробьевым

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

39-летняя оперная певица Аида Гарифуллина поделилась в социальных сетях кадрами из романтического отпуска, пишет Super. На видео певица сидит на шезлонге на фоне пальм.

В кадр также попал 38-летний Алексей Воробьев — в расстегнутой голубой рубашке и солнцезащитных очках. Предположительно, супруги отдыхают на Кипре. Именно там Аида недавно давала сольный концерт. В номере отеля Алексея ждала для Аиды тарелка клубники, покрытой темным и белым шоколадом.

Фото: [скриншот видео]

Это не первый щедрый жест со стороны Воробьева. Накануне он потратил более ₽9 млн на подарки для супруги. В их числе — сумка известного бренда за ₽480 тысяч и дорогой внедорожник.

Ранее певец Алексей Воробьев трогательно обратился к матери Аиды Гарифуллиной по случаю ее дня рождения.

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