Экс-участница «Дома-2» Солнце обратилась к Алене Рапунцель на фоне ее борьбы с онкологией

VOICE: Ольга Солнце публично обратилась к онкобольной Алене Рапунцель

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

43-летняя бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ольга Солнце (Николаева) прокомментировала диагноз 29-летней Алены Рапунцель (Савкиной).

В интервью VOICE Солнце рассказала, что узнала о диагнозе блогерши из социальных сетей. Сначала, по ее словам, она засомневалась в достоверности информации, но когда болезнь подтвердилась, стала переживать Алену.

Ольга отметила, что многие формы онкологических заболеваний поддаются лечению, и люди выздоравливают. Она считает важным открыто говорить о серьезных болезнях.

«Это один из самых страшных диагнозов, которого многие боятся и опасаются. К тому же, до сих пор непонятно, почему возникают такие заболевания и как их предотвратить. Но важно помнить, что многие формы онкологии поддаются лечению, и люди выздоравливают», — отметила экс-участница реалити-шоу.

Рапунцель тоже является бывшей участницей «Дома-2». Накануне она заявила, что у нее обнаружили рак четвертой стадии и опубликовала фотографию из больничной палаты.

Солнце считает, что публичность поможет Алене получить поддержку и советы от тех, кто уже прошел через лечение. По ее мнению, нужно использовать все возможности для борьбы с болезнью, в том числе решать финансовые вопросы. Ольга выразила понадеялась, что у Алены есть родные люди, которые ее поддержат, включая бывших участников «Дома-2».

Ранее мама Алены Рапунцель высказалась о диагнозе дочери.

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