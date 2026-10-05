Бари Алибасов —младший проиграл суд бывшей, десятой жене Арине, об опеке над дочерью, сообщает Общественная служба новостей. В сентябре суд вынес решение — девочка должна жить с матерью.

Бари Алибасов — младший представил свою десятую жену Арину в мае 2025 года. Они познакомились в Нижнем Новгороде, а через три недели Арина забеременела. Спустя полгода возлюбленные расписались, но этот брак был коротким: когда дочери Эмме исполнилось полгода, родители расстались. Арина обвинила мужа в насилии и подала на развод.

Сын легендарного продюсера не спешит добровольно возвращать дочь матери после решения суда. По словам матери девочки, она в последний раз видела ее две недели назад. При этом Бари иногда отвечает на звонки, иногда уезжает в другой регион или даже угрожает переездом за границу с дочкой.

«Он не раз заявлял, что нет такой силы, которая смогла бы забрать у него ребенка. Ему безразличны и органы опеки, и судебные приставы, и полиция», — говорит она.

Сам Алибасов-младший заявил, что экс-супруга употребляет наркотические вещества, поэтому он увез ребенка из Нижнего Новгорода в Москву.

Сейчас Арина ждет решения бюрократических вопросов, чтобы получить исполнительный лист и при необходимости забрать дочь с помощью судебных приставов. При этом девушка не собирается лишать Бари родительских прав — дочь будет жить с ней, но сможет видеться с отцом.

Ранее режиссер Семен Серзин заявил, что актриса Таисия Вилкова увезла без спроса их дочь.