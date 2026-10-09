«Самый любимый, самый красивый»: молодая жена Бероева трогательно поздравила его с днем рождения

Газета.Ru: молодая жена Егора Бероева впервые публично обратилась к нему

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Молодая жена 49-летнего актера Егора Бероева публично призналась ему в любви в день его рождения, передает «Газета.Ru».

22-летняя Анна Панкратова опубликовала поздравление в своем блоге. Она поделилась кадром из путешествия по Японии и написала, что будет поддерживать, вдохновлять и любить актера.

Фото: [соцсети]

«Самый талантливый, самый любимый, самый красивый и добрый человек на планете Земля! Все самое ценное сказала тебе лично, пусть твоя новая режиссерско-продюсерская ветвь в киноиндустрии будет дальше расти и вдохновлять огромное количество людей на правильные, мудрые мысли и поступки», — отметила артистка.

Бероев старше супруги на 27 лет. Пара тайно поженилась в феврале 2026 года. До этого актер был женат на 52-летней Ксении Алферовой — они были в браке более 20 лет. В нем на свет появилась дочь.

Духи о разладе в семье появились в 2023 году, когда Ксения и Егор перестали вместе появляться на публике. Алферова говорила, что тяжело переживает расставание.

Ранее актриса Ксения Алферова высказалась о красоте и тяжелых мыслях.

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