Стало известно об окончательном переезде Потапа и Насти Каменских в США

45-летний украинский рэпер Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) и 39-летняя Настя Каменских окончательно перебрались в США, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Договор аренды украинские артисты заключили еще 15 февраля, а окончательно переехали в Майами в августе 2026 года.

Отмечается, что супруги арендовали квартиру в Майами стоимостью ₽500 тысяч в месяц и поселились по соседству с американским дизайнером Томми Хилфигером.

Площадь жилья составляет 117 кв. м. Квартира расположена на 15-м этаже 26-этажного комплекса Diplomat Parkway. В ней две спальни и две ванные комнаты. Интерьер дополняют кварцевые столешницы с «водопадным» краем и безрамные душевые.

При выборе жилья Потап и Настя решили сэкономить несколько тысяч долларов, поскольку из окон квартиры открывается вид на город, а не на океан или гольф-поле. Жильцы комплекса могут пользоваться крытым гаражом, бассейном, spa-зоной, сауной и фитнес-залом. На территории оборудованы помещения для йоги и пилатеса, теннисные корты и площадки для пиклбола и баскетбола.

Ранее сообщалось, что Потап тайно перенес бизнес Насти Каменских в США после языкового скандала.