Звезда «Ранеток» Студилина восхитила поклонников фигурой в бикини

41-летняя звезда сериала «Ранетки» Янина Студилина отправилась в путешествие и выбрала неспешный пляжный отдых. Актриса устроила фотосессию на берегу моря и поделилась снимками с подписчиками, пишет VOICE.

Студилина надела стильное бело-красное бикини классической формы на завязках. Волосы она оставила распущенными, а в макияже использовала минимум косметики, сделав акцент на природной привлекательности. На плечи актриса набросила белую льняную рубашку, которая дополнила легкий курортный образ.

Фото: [ соцсети ]

Помимо фотографий, Янина поделилась размышлениями об амброзии — напитке из древнегреческих мифов, который, по преданиям, возвращал силы, дарил бессмертие и наполнял Олимп светом.

«Один глоток — и Зевс снова метал молнии, Афина плела стратегии, Аполлон натягивал струны лиры», — отметила она.

Актриса заявила, что для нее сегодня амброзия — это море. Студилина подчеркнула, что иногда, чтобы «метать молнии как Зевс», нужно сначала полежать на пляже как обычный смертный.

Ранее 19-летняя внучка актрисы Веры Глаголевой показала себя в бикини.