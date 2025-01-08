Орнитолог Коблик перечислил ключевые ошибки при подкормке птиц зимой

С наступлением холодов забота о пернатых друзьях становится особенно актуальной. Орнитолог Евгений Коблик назвал правила, как подкармливать птиц зимой и чем можно порадовать представителей различных семейств. Об этом сообщае т Life.ru.

По его словам, кормушки стоит развешивать уже сегодня, если это не было сделано осенью. При этом нежелательно кормить птиц хлебными крошками, особенно черным хлебом, который плохо усваивается пернатыми. Самый подходящий для птиц рацион — это зерновые смеси, нежареные подсолнечные семечки. Также для насекомоядных птиц можно вывешивать кусочки несоленого сала или мяса.

Эксперт добавил, что для привлечения снегирей стоит использовать ягоды рябины, так как они едят не мякоть, а семена. При этом кисти лучше развешивать, а не класть, поскольку в этом положении их удобнее употреблять в пищу.

Ранее сообщалось, что экологическая акция «Покорми птиц» стартовала в Подмосковье.