Экологическая акция «Покорми птиц» стартовала в Подмосковье

В подмосковных Люберцах дали старт областной экологической акции «Покорми птиц». Она проводится с 2018 года по инициативе Министерства экологии и природопользования Московской области.

Первую кормушку в рамках акции собрал и повесил на дерево глава министерства Павел Бида. Он также помог собрать птичьи домики другим участникам и рассказал, почему важно подкармливать пернатых в зимний период.

Акция пользуется большой популярностью у жителей региона. Только за прошлую зиму в ней приняли участие 185 тысяч человек, которые собрали и повесили свыше 36 тысяч кормушек.

«Надеемся, что в предстоящем 2025 году кормушек будет еще больше», — отметил Павел Бида.

Для участия в акции нужно собрать кормушку и повесить ее на дерево у себя во дворе. Результат можно сфотографировать и опубликовать в соцсетях министерства.