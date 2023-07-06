Почти сорок миллионов рублей составляет ущерб, нанесенный землям в Подольске

Представители Минэкологии Подмосковья направили в суд иск, в котором требуют взыскать с АО «Финансовый брокер „Август“ сумму ущерба, нанесенного землям вблизи деревни Сергеевка.

Отмечается, что именно сотрудники администрации муниципалитета обнаружили, что там происходит отсыпка грунтами и строительным мусором земельного участка с видом разрешенного использования «для административных зданий».

Ранее Андрей Воробьев заявил, что течение этого года в регионе очистят сорок водоемов в рамках программы «100 прудов и озер».