Севастополь попросили включить в зону федеральной ЧС из-за разлива мазута

Власти Севастополя попросили включить город в зону действия зоны федеральной чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за разлива мазута. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ранее он объявил о введении режима ЧС регионального значения.

По предварительным данным, для эффективной утилизации отходов Севастополю могут понадобиться дополнительные силы и средства.

В рамках ликвидации последствий разлива мазута в Черном море Развожаев провел заседание федерального штаба совместно с главой МЧС Александром Куренковым. На нем глава города сообщил о выделении 78 млн руб. из регионального бюджета на борьбу с последствиями аварии.

Кроме того, власти Севастополя предложили использовать мазут из моря в качестве сырья для строительства дорог, чтобы облегчить меры по утилизации этого нефтепродукта.

Особую тревогу вызывает ситуация в поселке Кача. Для вывоза загрязненного грунта с труднодоступного пляжа задействован специальный кран, а собранный материал свозят на специально отведенные площадки для хранения.

Разлив мазута произошел в результате крушения двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года. Около 4 тыс. тонн мазута попало в воду, вызвав экологические проблемы на побережьях Крыма и Краснодарского края.

Ранее центр реабилитации дельфинов сообщил, что по пляжам Крыма и Севастополя разбросало 34 мертвых дельфина после разлива мазута.