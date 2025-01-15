По пляжам Крыма и Севастополя разбросало 34 мертвых дельфина после разлива мазута

В результате разлива нефтепродуктов на побережье Крыма и Севастополя было обнаружено 34 погибших дельфина. Об этом стало известно от Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море», который поделился информацией в социальной сети «ВКонтакте».

В районе Керченского пролива 15 декабря произошло столкновение двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту первого находилось 13 членов экипажа, на борту второго — 14. Причиной аварии стал сильный шторм: суда столкнулись с ветром и волнами, достигавшими семи баллов. Экипаж обоих танкеров был эвакуирован, но один из моряков «Волгонефти-212» погиб. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

«Их (погибших дельфинов. — Прим. ред.) количество увеличилось до 34 особей. У одной взрослой самки азовки были отмечены единичные капли мазута на кожных покровах», — говорится в публикации.

Кроме того, стало известно о выбросах мертвой хамсы у побережья Севастополя. Как сообщили в центре, ежедневно поступают сообщения о новых случаях гибели дельфинов. Эти сведения тщательно регистрируются и регулярно передаются в государственные органы.

Ранее сообщалось, что в Крыму введут режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море.