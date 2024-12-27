Власти Краснодарского края оценили угрозу срыва курортного сезона на Кубани вследствие разлива мазута

По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, летний курортный сезон на Кубани не сорвется в связи с разливом нефтепродуктов в море вследствие крушения танкеров. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что задача, которую поставил глава государства Владимир Путин по ликвидации последствий ЧП, выполняется: мазут из моря убирается, установлены спецзаграждения с целью предотвращения повторного выброса нефтепродуктов.

По мнению Кондратьева, в самых загрязненных участках работает техника. К началу летнего курортного сезона последствия происшествия будут устранены.

Ранее эксперт Петров предположил, что отдыхать на побережье Черного моря в 2025 году будет безопасно.