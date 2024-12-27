Эксперт Петров предположил, что отдыхать на побережье Черного моря в 2025 году будет безопасно

Председатель Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вадим Петров высказал мнение, что курортный сезон 2025 года на побережье Черного моря не должен оказаться под угрозой срыва, сообщил newstracker.ru.

Эксперт напомнил, что у России есть опыт эффективного спасения окружающей среды вследствие ЧП. Так, в 2021 году на нефтеналивном терминале в Новороссийске произошла авария. Спасатели оперативно ликвидировали ее последствия. Курортный сезон начался своевременно и прошел безопасно.

«В случае с загрязнением побережья Анапы, при условии оперативного проведения работ по ликвидации последствий разлива и постоянного научного мониторинга, можно ожидать быстрого восстановления», — уверен Петров.

Эксперт Вадим Петров отметил, что есть высокая вероятность, что к началу летнего сезона все последствия разлива мазута будут устранены, а экосистема восстановится до уровня безопасного для отдыхающих. Добиться успеха в данном направлении можно будет быстрее в случае поддержки государства местной туротрасли.

Издание не исключило, что население может отказываться от отдыха на берегу Черного моря из-за личных опасений. Эксперт считает, что важно информировать россиян о принятых мерах и результатах.

Ранее сообщалось, что глава МЧС Куренков заявил, что предстоящий пляжный сезон на Кубани состоится в стандартном режиме.