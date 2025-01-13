Запад забил тревогу из-за надвигающейся климатической угрозы

Ученые на Западе подняли тревогу в связи с серьезными изменениями климата, отмечая, что рост температуры на 1,5 градуса Цельсия в 2024 года по сравнению с доиндустриальным уровнем стал тревожным сигналом для всего человечества.

По мнению ученого из Эксетерского университета Англии Гейла Уайтмена, слова которого приводит журнал Nature, этот факт может привести к самоуспокоенности и недостаточной реакции со стороны общества и правительств.

«Люди <...> могут подумать: «Видите? Мы перешли эту черту, и ничего не произошло», — сказал специалист.

Он отметил, что ученые и активисты будут поднимать эту проблему на предстоящем саммите ООН по климату, который пройдет в Бразилии.

2024 год стал антирекордом в истории наблюдений — среднегодовая температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия, из-за чего под угрозой оказались экосистемы и качество жизни на планете. Ожидается, что в следующие пять лет температуры могут достигнуть рекордных уровней, что подтверждает прогноз Всемирной метеорологической организации ООН.

Смена фаз океанских течений также играет важную роль в этих изменениях. Так, летом 2023 года начался процесс перехода от Ла-Нинья, из-за которого тепло из атмосферы уходит в океан, к Эль-Ниньо, когда поток тепла идет из океана в атмосферу.

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