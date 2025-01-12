Синоптик Тишковец рассказал о погоде в московском регионе на Крещение

В Москве на Крещение ожидается похолодание, которое можно назвать символическим. Ночью температура может опуститься до -5 градусов, а днём будет около 0 градусов, сообщил в беседе с РИА Новости Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Он сообщил, что в понедельник местами возможен небольшой снег. Ночью температура опустится до -1–4 °C, а днём будет 0–3 °C. На дорогах будет гололедица.

Вторник обещает быть самым холодным днём. Ночью температура опустится до -4–7 °C. Во второй половине дня ожидаются снегопады, которые приведут к небольшому увеличению снежного покрова. Температура будет в диапазоне от 0 до -3 °C.

«В среду ночью временами снег, а днем мокрый снег, в сумерках температура 0 — минус 3 градуса, а в середине дня минус 1 — плюс 2 градуса. В четверг после небольшой ночной передышки, когда будет 0 — минус 3, днем мокрый снег возобновится, и 0 — плюс 3», — дал прогноз Тишковец.

В пятницу, по словам собеседника агентства, температура воздуха повысится, ожидается ветер, днём будет от +1 до +4 градусов. Осадки ожидаются в виде дождя, снег вновь практически полностью сойдет.

«В субботу около нуля. Небольшой мокрый снег, в воскресенье небольшой минус и распогодится. На Крещение, — символическое похолодание — ночью 0 — минус 5, днем около нуля», — заключил Тишковец.

Ранее синоптик Вильфанд предупредил об опасных явлениях в столичном регионе из-за аномального тепла.