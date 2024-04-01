Более 663 тысяч самозанятых зарегистрировались в Подмосковье

Более 663 тысяч самозанятых зарегистрированы в Подмосковье, сообщили в Московской областной Думе. При этом число представителей этой категории граждан с каждым годом растет.

По итогам прошлого года от самозанятых поступили платежи на сумму 5,2 миллиарда рублей, в том числе 3,3 миллиарда — в областной бюджет. Рост поступлений за год составил 1,8 миллиарда рублей.

В регионе для самозанятых доступны различные меры поддержки. К примеру, микрокредит по льготной ставке от Фонда микрофинансирования Подмосковья и субсидии при выходе на маркетплейсы.

По словам председателя профильного комитета Мособлдумы Тараса Ефимова, режим самозанятого очень удобен: минимум бюрократии, нет необходимости вести бухгалтерский учет.