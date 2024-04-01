Более 663 тысяч самозанятых зарегистрировались в Подмосковье
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Более 663 тысяч самозанятых зарегистрированы в Подмосковье, сообщили в Московской областной Думе. При этом число представителей этой категории граждан с каждым годом растет.
По итогам прошлого года от самозанятых поступили платежи на сумму 5,2 миллиарда рублей, в том числе 3,3 миллиарда — в областной бюджет. Рост поступлений за год составил 1,8 миллиарда рублей.
В регионе для самозанятых доступны различные меры поддержки. К примеру, микрокредит по льготной ставке от Фонда микрофинансирования Подмосковья и субсидии при выходе на маркетплейсы.
По словам председателя профильного комитета Мособлдумы Тараса Ефимова, режим самозанятого очень удобен: минимум бюрократии, нет необходимости вести бухгалтерский учет.
«Все, что нужно сделать, — это зарегистрироваться в специальном приложении и платить небольшой процент от своего дохода», - отметил Ефимов.