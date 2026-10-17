«Даже на скромное пропитание не хватает»: В ГД призвали увеличить детский прожиточный минимум

Детский прожиточный минимум в России требует увеличения, поскольку его текущий размер не позволяет удовлетворить потребности ребенка. Такое заявление сделала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис в беседе с ТАСС .

Парламентарий отметила, что сегодня детский прожиточный минимум составляет 18 371 рубль, и его необходимо «неустанно» повышать.

«Вы все прекрасно понимаете, что даже на месяц очень скромного пропитания этого недостаточно, не говоря о том, что ребенку нужны такие элементарные вещи, как одежда, оплата обучения, кружков, увлечений и прочее. Этого же, конечно, совершенно недостаточно», — заявила Чемерис.

По мнению депутата, действующий минимум представляет собой «планку физического выживания». Экономить на детях и на будущем недопустимо, поэтому власти намерены работать над этим вопросом.

Ранее председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар заявила, что МРОТ в России следует довести до 35 тыс. рублей как можно раньше.