Оплата частями дошла до еды: «Магнит» тестирует рассрочку на продукты

Сеть «Магнит» начала тестировать сервис оплаты продуктов частями, который на языке бизнеса звучит как «гибкие платежные решения», а на деле представляет собой микрокредит на базовую еду. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Схема предельно проста: покупатель набирает корзину с хлебом и молоком, а на кассе ему предлагают разбить сумму на несколько взносов — первый вносится сразу, остальные списываются позже. За этой маркетинговой заботой скрывается не стремление к комфорту, а суровая реальность, в которой у миллионов людей элементарно не хватает денег на самое необходимое.

Экономисты и правозащитники бьют тревогу, называя эту практику не развитием финтеха, а тревожным социальным барометром. Доцент кафедры экономической политики Игорь Семенов прямо заявляет, что BNPL-сервисы в продуктовом ритейле — это перераспределение рисков на самых уязвимых. Когда семья тратит на продукты больше половины бюджета, кредит на макароны становится признаком глубокой системной бедности, а не удобства. Представитель общества защиты прав потребителей Анна Полякова добавляет, что главная опасность кроется в иллюзии безопасности: люди не читают условия, не видят в этом настоящий долг, но автосписание при нулевом балансе и просрочка неизбежно влекут штрафы и безнадежно портят кредитную историю.

Сами потребители подтверждают: для них это не осознанный выбор, а единственный способ выжить в режиме «от зарплаты до зарплаты». Бухгалтер Елена с зарплатой в 32 тыс. рублей признается, что берет рассрочку на молоко не из-за удобства, а из-за стыда — иначе корзину просто не пробить. Водитель Дмитрий называет это иллюзией спасения, ведь продукты съедаются за три дня, а долг остается на недели. Пенсионерка Ольга, у которой после оплаты коммуналки и лекарств на жизнь остается девять тысяч, соглашается на услугу лишь потому, что другого выбора нет. Рассрочка не снижает ценники, не повышает доходы и не сдерживает тарифы. Она лишь позволяет магазину получить выручку чуть позже, а человеку — занять у самого себя из будущего, которое становится все более шатким.

Когда покупка гречки в долг превращается из исключения в норму, это означает лишь одно: система дала серьезный сбой. Финтех должен облегчать жизнь, а не становиться костылем для сломанной экономики. Рассрочка на хлеб — это не инновация, а крик о помощи, упакованный в красивый интерфейс. И чем активнее нам продают этот сервис как шаг навстречу клиенту, тем очевиднее становится диагноз: экономика не справляется со своей главной задачей — давать людям возможность нормально жить, а не выживать в долг.

Ранее сообщалось, что в «Магните» запустили оплату цифровым рублем в тестовом режиме.