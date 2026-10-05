Минфин России перезапустил семейную ипотеку: ставка зависит от числа детей

С 1 октября Минфин перезапустил семейную ипотеку, громко назвав ее «адресной». Если перевести с чиновничьего языка на человеческий, это означает простую формулу: хочешь ставку пониже — рожай побольше. Однако за красивыми цифрами пресс-релизов скрывается суровая рыночная реальность. Теперь правила игры жестко привязаны к демографии: в регионах пятеро и более детей дают право на 2% годовых и лимит до 10 млн рублей, четверо — на 4%, трое — на 6%, двое — на 8% (с урезанным потолком в восемь миллионов), а единственный ребенок обойдется семье в 10% годовых и максимум шесть миллионов. В столичных агломерациях ставки на два пункта выше, зато суммы крупнее — от 12 до 18 млн. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Но главный подвох кроется не в процентах, а в сроках и реакции рынка. Льготную ставку теперь дают всего на 15 лет вместо прежних тридцати, что кардинально меняет математику доступности жилья. Возьмем реальный пример: кредит на 15 млн под 8% на 15 лет требует ежемесячного платежа в 143 тыс. рублей. Для семьи обычных учителей или рабочих это почти фантастика, что наглядно показывает, как субсидия делает платеж чуть комфортнее, но не решает проблему для рядовых граждан. При этом рынок моментально подстраивается под щедрость государства: как только лимиты увеличивают, застройщики тут же поднимают цены. Получается классическая ловушка — ежемесячный взнос становится чуть легче, но сама квартира дорожает на 7–10% прямо в новых очередях, и выгода тает на глазах.

В итоге программа больше помогает строительной отрасли, чем обычным семьям, превращаясь в инструмент демографического давления. В выигрыше остаются либо многодетные семьи с высоким доходом, либо те, кто покупает жилье в регионах с умеренными ценами, где квартира стоит пять-семь миллионов. Для типичной семьи с одним-двумя детьми в городах, где «двушка» стоит 10–12 млн, программа остается недоступной — лимитов просто не хватает на нормальное жилье. Яркий пример — Анапа, где еще недавно квартира стоила шесть миллионов, а сейчас даже скромные «однушки» выросли в цене, съедая всю пользу от льготы.

Сама логика «больше детей — ниже ставка» невольно превращает ипотеку в негласный посыл: хочешь дешевый кредит, рожай больше, при этом базовые проблемы рынка — дефицит предложения и дорогие стройматериалы — программа не трогает. Не стоит забывать и о том, что через 15 лет семья столкнется с рыночной ставкой, а доходы к тому моменту могут не вырасти, что добавляет огромный финансовый риск. Очереди за лимитами тоже растут: деньги в банках заканчиваются быстрее, чем люди успевают собрать документы, а дополнительные расходы на страховку и оценку еще сильнее снижают реальную выгоду. Так и выходит: замысел был хороший, цели благородные, а результат получился прагматичным и местами циничным. Семейная ипотека снова стала не столько про крышу над головой для обычных людей, сколько про стимулирование спроса и поддержку девелоперов — хотели как лучше, а получилось практически как всегда.

Ранее депутат Аксененко заявил, что семейная ипотека станет дифференцированной с 1 октября.