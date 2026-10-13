«Платить ничего не нужно»: кого освободят от налога на вклады?

Россияне, чей доход от процентов по банковским вкладам и счетам за 2025 год превысил 210 тысяч рублей, обязаны перечислить налог в бюджет не позднее 1 декабря 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, налоговые обязательства возникают исключительно с суммы, превышающей установленный необлагаемый лимит.

«Налог начисляется только на превышение необлагаемой суммы. Например, при процентном доходе в 205 тыс. рублей платить ничего не нужно. Если банк начислил 225 тыс. рублей, налоговая база составит 15 тыс. рублей, а НДФЛ по ставке 13% — 1950 рублей. Необлагаемый доход рассчитывают как произведение 1 млн рублей и максимальной ключевой ставки из действовавших на первое число каждого месяца соответствующего года. В 2025 году этот показатель составлял 21%», — пояснил Балынин.

Экономист добавил, что Федеральная налоговая служба самостоятельно проводит все расчеты на основании данных, полученных от кредитных организаций, и включает итоговую сумму в рассылаемое уведомление. Гражданам не требуется подавать декларации, выписки или справки в ФНС, подчеркнул Балынин.

При формировании налоговой базы не учитываются проценты по рублевым вкладам и счетам, ставка по которым на протяжении всего года не поднималась выше 1%. Также из расчета исключены доходы по счетам эскроу, уточнил эксперт.

Сумма налога будет отражена в уведомлении вместе с имущественными налогами. Оплатить ее можно через личный кабинет налогоплательщика. В случае пропуска установленного срока на задолженность начнут начисляться пени.

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