Срочная пенсионная выплата вырастет до 3,5 тыс. рублей в 2027 году

Сафонов: срочная пенсионная выплата в 2027 году составит 3 503 рубля

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты в 2027 году может составить более 3,5 тыс. рублей. Соответствующие данные содержатся в пояснительной записке к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, которую изучил ТАСС.

«Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты составит: в 2027 году - 3 503,41 рублей», - говорится в пояснительной записке к документу.

Срочная пенсионная выплата представляет собой ежемесячные выплаты, которые осуществляются не пожизненно, а в течение определенного периода, указанного гражданином в заявлении. Согласно закону, этот срок не может быть меньше 10 лет, пояснил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Средний размер срочной пенсионной выплаты в 2026 году составляет около 3 тыс. рублей в месяц. С 1 августа 2026 года срочные выплаты увеличились на 19,32%, добавил он.

Срочную пенсионную выплату могут получить в 2026 году граждане, достигшие возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), чьи пенсионные накопления сформированы за счет дополнительных добровольных источников. Это могли быть добровольные взносы, программа софинансирования или маткапитал, пояснил Сафонов.

Ранее сообщалось о том, что в 2027 году средняя пенсия по старости вырастет до 29 904 рублей.

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