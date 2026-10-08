«Еда стала доступнее». минимальный набор продуктов подешевел до 7,96 тыс.

Руспродсоюз: минимальный набор питания подешевел до 7,96 тыс. рублей

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

В августе 2026 года минимальный месячный набор питания на одного человека в России подешевел на 2,4 процента. Его средняя стоимость составила 7 962,5 рубля. Об этом со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз» сообщает РИА Новости.

«Стоимость минимального набора продуктов для россиян в августе 2026 года снизилась на 2,4%. Минимальный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 962,5 рубля», — сообщили в отраслевом объединении.

Наименьшие расходы на базовый продовольственный набор зафиксированы в Мордовии, где он оценивается в среднем в 6,42 тысячи рублей. В Пензенской области аналогичный показатель составляет 6,61 тысячи рублей.

Максимальные значения отмечены в Чукотском автономном округе, где продуктовая корзина стоит в среднем 21,3 тысячи рублей. В Камчатском крае этот показатель достигает 13,54 тысячи рублей.

В Москве минимальный набор продуктов в августе обходился в среднем в 9,42 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — в 9,39 тысячи рублей.

В Московской области стоимость набора составила 8,49 тысячи рублей, в Ленинградской — 9 тысяч рублей. В Калининградской области показатель достиг 9,54 тысячи рублей, в Татарстане — 7,12 тысячи рублей. В Омской области корзина оценивалась в 6,87 тысячи рублей, в Хабаровском крае — в 10,36 тысячи рублей.

Ранее нутрициолог Дивинская сообщила, что ферментированные продукты укрепляют иммунитет осенью.

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