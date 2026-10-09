«Плюс 12 559 рублей». Максимальный размер пособия по уходу за ребенком достигнет 95 580 рублей

В 2027 году максимальное пособие по уходу за ребенком достигнет 95 580 рублей

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В 2027 году максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им полутора лет составит 95 580 рублей. Такие данные следуют из проекта бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, сообщает РИА Новости.

Для сравнения: в 2026 году предельная величина этой выплаты находится на уровне 83 021 рубля. Таким образом, рост составит 12 559 рублей.

В последующие два года увеличение продолжится. В 2028 году максимальное пособие достигнет 104 775 рублей, что почти на 22 тысячи рублей превысит показатель 2026 года. К 2029 году сумма вырастет до 114 104 рублей, более чем на 31 тысячу рублей от уровня 2026-го.

Ранее сообщалось о том, что маткапитал на первого ребенка в 2027 году вырастет до 778,5 тысячи рублей.

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