«Мы закрываем точки». Алкомаркеты сворачивают сети на фоне падения спроса
«Известия»: Алкогольные сети сокращают магазины из-за снижения спроса
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]
Крупнейшие алкогольные ритейлеры впервые за несколько лет начали уменьшать количество торговых точек на фоне снижения спроса на спиртное, сообщают «Известия».
«Крупнейшие алкогольные ритейлеры начали сокращать число магазинов после нескольких лет активного расширения… На фоне снижения продаж алкоголя, роста цен и ужесточения региональных ограничений федеральные сети переходят от экспансии к пересмотру стратегий развития и повышению эффективности действующих магазинов», — приводит издание выдержку из материала.
По информации «Известий», тенденция затронула сети «Красное & Белое», «Бристоль», «ВинЛаб» и «Ароматный мир». В несетевом сегменте спад оказался более выраженным — за год число таких торговых точек уменьшилось почти на 8%.
Потребление алкоголя в России в сентябре опустилось до 7,47 литра на душу населения, что стало новым минимумом с 1996 года. Такие данные приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что в Госдуме выступили против продажи детских товаров в алкомаркетах.