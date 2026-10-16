«Мы закрываем точки». Алкомаркеты сворачивают сети на фоне падения спроса

Крупнейшие алкогольные ритейлеры впервые за несколько лет начали уменьшать количество торговых точек на фоне снижения спроса на спиртное, сообщают «Известия» .

«Крупнейшие алкогольные ритейлеры начали сокращать число магазинов после нескольких лет активного расширения… На фоне снижения продаж алкоголя, роста цен и ужесточения региональных ограничений федеральные сети переходят от экспансии к пересмотру стратегий развития и повышению эффективности действующих магазинов», — приводит издание выдержку из материала.

По информации «Известий», тенденция затронула сети «Красное & Белое», «Бристоль», «ВинЛаб» и «Ароматный мир». В несетевом сегменте спад оказался более выраженным — за год число таких торговых точек уменьшилось почти на 8%.

Потребление алкоголя в России в сентябре опустилось до 7,47 литра на душу населения, что стало новым минимумом с 1996 года. Такие данные приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме выступили против продажи детских товаров в алкомаркетах.