«469 665 рублей»: назван максимальный разовой выплаты накопительной пенсии в 2027 году

Максимальный размер накопительной пенсии, которую в 2027 году можно будет получить единовременно, а не в виде ежемесячных выплат, составит почти 470 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил эксперт, экс-председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Если ежемесячная выплата накопительной пенсии получается менее 10% от величины прожиточного минимума пенсионера, то назначается единовременная выплата всех пенсионных накоплений. В 2027 году, когда прожиточный минимум пенсионера будет равен 17 395 рублям, эта сумма составит 469 665 рублей», — сказал он.

Если сумма пенсионных накоплений у тех, кто достигнет возраста их получения в 2027 году, превышает 470 тыс. рублей, то будут назначены ежемесячные выплаты.

Нилов напомнил, что на получение накопительной пенсии, в отличие от страховой, имеют по общему правилу право женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет — при условии, что у них есть соответствующие накопления, формировавшиеся с отчислений работодателей до 2014 года. Размер ежемесячной выплаты определяется путем распределения всей суммы накоплений на ожидаемый период выплаты — 270 месяцев (официальный показатель, ежегодно устанавливающийся федеральным законом).

Ранее сообщалось о том, что разница средней пенсии неработающих пенсионеров в РФ достигла 25 тыс. рублей.