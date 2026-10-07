Крупнейшие маркетплейсы России не будут вводить плату за возврат товаров

АЦП: Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» не будут брать плату за возврат

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Крупнейшие российские маркетплейсы не планируют вводить плату за возврат качественных товаров после вступления в силу закона о платформенной экономике. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации цифровых платформ.

Закон, действующий с 1 октября, обязывает платформы обеспечить возврат товара продавцу через пункт выдачи, если заказ доставлялся с использованием их логистики. При этом расходы на обратную доставку качественного товара при отказе от покупки законом могут быть возложены на клиента.

В АЦП сообщили, что Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» сохранят действующий порядок возврата. Если предоплаченный товар не подошел покупателю, отказаться от него можно непосредственно в пункте выдачи без оформления дополнительной заявки. Сотрудник проверит состояние товара и примет его обратно.

При обнаружении недостатков покупатель может связаться с продавцом через чат площадки и оформить возврат. Если спор не удастся решить, к нему подключится служба поддержки маркетплейса.

Кроме того, платформа проверит, не возникли ли повреждения товара во время хранения или выдачи. При подтверждении своей ответственности маркетплейс компенсирует покупателю стоимость товара.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились цены на сливочное масло.

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