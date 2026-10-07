Крупнейшие маркетплейсы России не будут вводить плату за возврат товаров

Крупнейшие российские маркетплейсы не планируют вводить плату за возврат качественных товаров после вступления в силу закона о платформенной экономике. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации цифровых платформ.

Закон, действующий с 1 октября, обязывает платформы обеспечить возврат товара продавцу через пункт выдачи, если заказ доставлялся с использованием их логистики. При этом расходы на обратную доставку качественного товара при отказе от покупки законом могут быть возложены на клиента.

В АЦП сообщили, что Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» сохранят действующий порядок возврата. Если предоплаченный товар не подошел покупателю, отказаться от него можно непосредственно в пункте выдачи без оформления дополнительной заявки. Сотрудник проверит состояние товара и примет его обратно.

При обнаружении недостатков покупатель может связаться с продавцом через чат площадки и оформить возврат. Если спор не удастся решить, к нему подключится служба поддержки маркетплейса.

Кроме того, платформа проверит, не возникли ли повреждения товара во время хранения или выдачи. При подтверждении своей ответственности маркетплейс компенсирует покупателю стоимость товара.

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