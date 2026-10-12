«Массовый покупатель не потянет»: депутат Аксененко высказался о доступности ипотеки

Аксененко: ипотека под 12% требует дохода 294 тыс. рублей в месяц

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Снижение ипотечной ставки до 12% не сделает кредит доступным для массового заемщика. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, сообщает «Газета.Ru».

«При ставке 20% ежемесячный платеж по такому кредиту составит примерно 136 тыс. рублей, при 16% — 111 тыс., при 14% — 99,5 тыс., при 12% — 88 тыс. рублей. Для платежа под 16% в пределах 30% семейного бюджета нужен совокупный доход около 371 тыс. рублей. Поэтому само по себе снижение ставок до 15–16% еще не решит проблему доступности ипотеки. Оно может несколько оживить рынок за счет тех семей, которые откладывали покупку, но для массового покупателя такой кредит все равно останется слишком дорогим», — отметил Аксененко.

Депутат предупредил, что прогноз ЦБ по средней ключевой ставке на 2027 год в 10,5–12,5% является среднегодовым ориентиром, а не расписанием снижения. Банковские ипотечные ставки не меняются автоматически вслед за ключевой.

Дополнительный риск связан с ценами на жилье. Более дешевый кредит возвращает спрос, а если предложение не успевает за ним, стоимость квартир поддерживается на высоком уровне, пояснил парламентарий. По его словам, рынок может реагировать даже на ожидания снижения ставок.

Аксененко считает важным, чтобы удешевление кредита повышало доступность покупки, а не полностью компенсировалось новым ростом цен.

Ранее сообщалось о том, где россияне чаще покупали новостройки.

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