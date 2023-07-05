Двадцать пять миллионов рублей вложили в склад в подмосковном Дмитрове

Министерство жилполитики Подмосковья уже выдало ООО «Стандарт» разрешение на ввод в эксплуатацию здания склада металлопроката в поселке Останкино Дмитровского городского округа.

Отмечается, что общая площадь здания составляет почти полторы тысячи квадратных метров. Здесь будут хранить сортовой металлопрокат: швеллера, арматуры и др. Помещение оборудовано всеми необходимыми техническими коммуникациями и стеллажной системой.

Объем хранимой здесь продукции будет составлять сорок тонн. Благодаря открытию объекта в муниципалитете появится семь рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье второй год сохраняет третье место в рейтинге по состоянию инвестклимата.