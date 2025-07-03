Международные резервы России побили исторический рекорд

Международные резервы России достигли исторического максимума в $687,7 млрд, превысив предыдущий рекорд майского уровня. Банк России зафиксировал рост на 0,1% всего за неделю.

Центральный банк страны официально подтвердил обновление абсолютного рекорда по объему международных резервов. За период с 20 по 27 июня показатель вырос на 0,1%, достигнув отметки $687,7 млрд против предыдущего максимума в $687,3 млрд, установленного 9 мая.

Динамика роста резервов впечатляет — за прошлый год они увеличились на 1,8%, а с начала 2025 года прибавили почти $80 млрд. На 1 января текущего года резервы составляли $609,1 млрд.

Международные резервы включают монетарное золото, специальные права заимствования МВФ, резервную позицию в международном фонде и средства в иностранной валюте. Эти высоколиквидные активы находятся в распоряжении Банка России и правительства, служа финансовой подушкой безопасности.

Рекордный уровень резервов демонстрирует устойчивость российской экономики и эффективность монетарной политики регулятора в текущих условиях.

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