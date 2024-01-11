Минфин РФ пообещал вернуться к продаже валюты по бюджетному правилу с 15 января

С 15 января по 6 февраля Министерство финансов России станет продавать иностранную валюту, а также драгоценные металлы. Информация об этом появилась на сайте данного ведомства.

Такое решение было принято из-за того, что доходы от нефти и газа за декабрь прошлого года в российском бюджете оказались на 199,9 миллиарда рублей ниже прогнозируемых. На это повлиял целый ряд факторов. Среди них корректировка налогов акцизов, уточнение налоговых деклараций, а также меньшие объемы добычи сырья, чем это было запланировано. По этой причине решено прибегнуть к продаже валюты и драгметаллов.

«Ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,1 миллиарда рублей», - указано на сайте.

Общий объем дополнительных доходов, который планируется получить в январе от данного шага, должен составить 130,8 миллиарда рублей.

Ранее глава минфина Антон Силуанов выразил свою уверенность в сбалансированности государственного бюджета на последующие три года.