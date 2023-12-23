Силуанов заявил о ненужности серьезных изменений в налогах

Российский бюджет на следующие 3 года был сбалансирован, и поэтому налоговая система страны не нуждается в масштабных изменениях. Соответствующее заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью для информационного агентства РБК .

Министр заявил, что исходя из предстоящей «трехлетки», России не требуются кардинальные изменения в системе. Он также указал на то, что работы по определению налоговой политики проводятся каждый год. Силуанов подчеркнул, что данные работы проводятся в рамках разрабатываемых на «трехлетку» направлений в бюджетной, налоговой и таможенной политиках, которые подразумевают уточнение и совершенствование отечественной системы налогов.

Глава российского ведомства также указал на то, что Министерство финансов выдвигает свои предложения и тщательно рассматривает предложения, поступающие от отечественного бизнеса.