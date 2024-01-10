Московская область заняла второе место среди регионов России по числу самозанятых

В Подмосковье зарегистрировано свыше 650 тысяч самозанятых. За год число таких предпринимателей увеличилось на тридцать пять процентов, сообщил бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье добавил, что рост числа самозанятых произошел благодаря слаженной работе правительства региона и профильных министерств.

Статус самозанятого в Московской области получают граждане, которые хотят узаконить дополнительный доход или начать зарабатывать на хобби, отметил бизнес-омбудсмен. Он подчеркнул, что в регионе созданы все условия для развития таких предпринимателей, они в том числе могут получить льготный кредит, повысить квалификацию и воспользоваться услугами центра «Мой бизнес».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки доступны предпринимателям в Подмосковье.