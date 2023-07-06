Наталия Масленкина рассказала о положительной динамике экономики Подмосковья

Глава подмосковного Минэкономики и финансов Наталия Масленкина рассказала о положительной динамике экономики региона по итогам периода с января по май этого года.

За указанный период в регионе вырос индекс промышленного производства. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 11,6%. Рост в обрабатывающих отраслях составил почти 14%. При этом основной вклад внесли металлургия с показателем более 70% и производство прочих транспортных средств - почти 69%.

Объем отгруженных промышленных товаров составил два триллиона рублей. Рост составил 13,4%.

Средняя зарплата за месяц с января по апрель составила семьдесят пять с половиной тысяч рублей. Это почти на тринадцать процентов больше, чем годом ранее.