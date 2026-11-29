\Московский «Локомотив» одержал волевую победу над махачкалинским «Динамо» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась 29 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Локомотив» .

Как прошел матч «Локомотив» — «Динамо»

Первый гол забили гости. На 7-й минуте полузащитник махачкалинской команды Далер Кузяев открыл счет. Хозяева отыгрались на 31-й минуте: Николай Комличенко отправил мяч в ворота соперника и восстановил равновесие.

Победу «Локомотиву» принес Александр Руденко. На 56-й минуте хавбек забил второй гол москвичей и установил окончательный счет — 2:1.

Положение команд в таблице РПЛ

После 16 сыгранных матчей у обеих команд по 17 очков. По итогам тура «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице, а махачкалинское «Динамо» располагается на 13-й строчке.

Что ранее говорил Магомед Оздоев об уровне РПЛ

Ранее полузащитник Магомед Оздоев, вернувшийся в российский чемпионат после четырехлетнего отсутствия, оценил нынешний уровень РПЛ. По словам футболиста «Краснодара», мастерство игроков лиги снизилось.