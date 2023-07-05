Объем производства сладкого печенья в Подмосковье вырос на 54 процента

Свыше семи тысяч тонн печенья изготовили предприятия Московской области в апреле этого года.

Таким образом, объем производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 54 процента, сообщил зампред регионального правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Филимонов подчеркнул, что в Подмосковье в апреле произвели восемь процентов от общего объема сладкого печенья в ЦФО и три процента — от общероссийского. Он напомнил, что в настоящее время на территории Московской области работают пять крупных производителей печенья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье планируют расширить возможности для экспортеров.