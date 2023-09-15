Польский министр потребовал постоянного запрета на ввоз зерна с Украины

Оно должно следовать только в те места, куда оно поставлялось до начала специальной военной операции. Временные запреты со стороны отдельных государств Евросоюза не спасут ситуацию.

По мнению Роберта Телуса, главы министерства сельского хозяйства Польши, очередной запрет его правительства ввозить в страну украинское продовольствие на 2-3 месяца, совершенно не исправит ситуации. Необходимо принять какое-то системное решение по зерну с Украины.

«Мы должны урегулировать это на будущее. Оно не может постоянно затапливать Европу», - сообщил он в эфире на радио RMF24.

Телус добавил, что решением может стать отправка украинских агропромышленных товаров только туда, куда они поставлялись до конца февраля прошлого года. Иначе они будут постоянно угрожать конкуренцией европейскому сельскому хозяйству.