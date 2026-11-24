Желание выпить воды перед сном возникает по разным причинам: в большинстве случаев это нормально, но иногда сигнализирует о болезнях. Об этом сообщает RT со ссылкой на гастроэнтеролога Екатерину Кашух.

К безобидным причинам эксперт отнесла плотный ужин с соленой или белковой пищей, алкоголь, а также пересушенный отоплением воздух в спальне.

Насторожиться стоит, если жажда не проходит. Врач пояснила, что постоянное желание пить может указывать на нарушение обмена углеводов: при диабете избыток сахара вытягивает воду из тканей, и почки начинают работать интенсивнее. Схожие симптомы дают болезни почек, утративших способность удерживать жидкость, и сбои в работе щитовидной железы. Кроме того, жажду способны провоцировать некоторые препараты, в том числе мочегонные.

Еще одна причина — дыхание ртом во сне, часто вызванное заложенностью носа или ночным апноэ: оно приводит к пересыханию слизистых. Чтобы отличить норму от патологии, врач советует проверить уровень сахара, плотность мочи и крови, а при необходимости сдать анализы на гормоны.

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