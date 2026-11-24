29-летняя экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель (настоящее имя — Алена Савкина), которой диагностировали диффузную крупноклеточную лимфому четвертой стадии, продолжает лечение в одной из московских больниц. Из-за химиотерапии девушка лишилась волос, передает VOICE.

Недавно Алена призналась, что надеялась на получение разрешения от врачей ненадолго вернуться домой. После очередной сдачи анализов блогера решили оставить в клинике.

В этот непростой период девушку поддерживает мама Татьяна Владимировна. Женщина навещает дочь в больнице, а сама Рапунцель поделилась с подписчиками совместной фотографией с матерью.

Фото: [ соцсети ]

«Ты знаешь, мам. У меня есть план. Я хочу оставаться собой, даже через года. Вновь прижаться к твоим рукам. Спасибо, мама, за жизнь, я обещаю, что она будет лучше, чем была до всего этого», — подписала фотографию Алена, процитировав песню группы Dabro.

Публикация вызвала отклик у подписчиков. В комментариях пользователи оставили множество слов поддержки и пожеланий скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что жениха онкобольной Валерии Чекалиной не выпустили из России вместе с ней.