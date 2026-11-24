«Я хочу оставаться собой»: Алена Рапунцель обратилась к маме на фоне тяжелой болезни
VOICE: Рапунцель опубликовала трогательное обращение к матери на фоне болезни
Фото: [соцсети]
29-летняя экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель (настоящее имя — Алена Савкина), которой диагностировали диффузную крупноклеточную лимфому четвертой стадии, продолжает лечение в одной из московских больниц. Из-за химиотерапии девушка лишилась волос, передает VOICE.
Недавно Алена призналась, что надеялась на получение разрешения от врачей ненадолго вернуться домой. После очередной сдачи анализов блогера решили оставить в клинике.
В этот непростой период девушку поддерживает мама Татьяна Владимировна. Женщина навещает дочь в больнице, а сама Рапунцель поделилась с подписчиками совместной фотографией с матерью.
Фото: [соцсети]
«Ты знаешь, мам. У меня есть план. Я хочу оставаться собой, даже через года. Вновь прижаться к твоим рукам. Спасибо, мама, за жизнь, я обещаю, что она будет лучше, чем была до всего этого», — подписала фотографию Алена, процитировав песню группы Dabro.
Публикация вызвала отклик у подписчиков. В комментариях пользователи оставили множество слов поддержки и пожеланий скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что жениха онкобольной Валерии Чекалиной не выпустили из России вместе с ней.