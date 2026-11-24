В подмосковной усадьбе Гребнево 13 декабря в 15:00 пройдет необычное событие — масштабные прятки, которые обещают стать самыми большими в России. На историческую территорию съедутся более сотни участников, и знакомые с детства правила игры заиграют новыми красками. Вместо привычного двора — целый архитектурный ансамбль с аллеями, прудами и старинными постройками, а вместо пары приятелей — целая армия игроков от 12 лет, сообщил REGIONS.

Усадьба Гребнево, куда обычно приезжают за тишиной и эстетикой, на один день превратится в огромное игровое поле. Здесь за колоннами будут затаивать дыхание, из‑за деревьев — высматривать соперников, а в укромных уголках — радоваться удачным находкам. Контраст между благородной атмосферой дворянской резиденции и непосредственностью детской игры создаст особое настроение: строгость фасадов столкнется с искренним азартом и смехом.

«Прятки — простой повод для живого общения. Игра позволяет включиться в общее действие без долгих знакомств: еще несколько минут назад участники не знали друг друга, а теперь вместе выбирают тактику и переживают за команду», — рассказали организаторы мероприятия.

Принять участие сможет каждый: можно приехать с друзьями или семьей, а можно в одиночку — команду подберут на месте. Перед стартом организаторы раскроют игровой сценарий, подробно объяснят правила и проведут экскурсию по территории, показав обозначенные укрытия. Это поможет быстрее сориентироваться и выстроить свою тактику.

«Усадьба — наше любимое место для семейных прогулок. Здесь мы проводим и тихие вечера, и участвуем в мероприятиях. Зимние прятки — возможность увидеть усадьбу глазами ребенка, заново открыть знакомые уголки парка. Историческое пространство оживает, когда наполняется смехом и азартом. Конечно, приедем с дочкой и сыграем», — отметил житель Фрязина Валерий Михеев.

Участникам предстоит не просто прятаться и искать — нужно будет действовать сообща, выбирать оптимальные укрытия и проявлять наблюдательность. Организаторы советуют заранее приехать на прогулку по усадьбе: так получится лучше изучить пространство, потренировать внимательность и по-настоящему настроиться на зимнее приключение.

Участие бесплатное. Возрастное ограничение — 12+.

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