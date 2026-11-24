Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал установить контроль над Сувалкским коридором, который называют «ахиллесовой пятой» НАТО. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам парламентария, страны Балтии не оставляют мыслей о блокаде российского эксклава. После того как Эстония закрыла все погранпереходы в Россию, об аналогичных шагах заговорила Литва, через которую сейчас идет весь транзит.

Журавлев подчеркнул, что захватывать территорию не обязательно. По его мнению, в Сувалкском коридоре будет достаточно выставить вооруженные посты по обе стороны, чтобы обеспечить проезд российского транспорта до Калининградской области.

Ранее стало известно, что генсек НАТО сделал тревожное заявление о войне с Россией.