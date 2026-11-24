Журавлев призвал взять под контроль «ахиллесову пяту» НАТО
Журавлев: контроль над Сувалкским коридором нужен для защиты Калининграда
Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал установить контроль над Сувалкским коридором, который называют «ахиллесовой пятой» НАТО. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам парламентария, страны Балтии не оставляют мыслей о блокаде российского эксклава. После того как Эстония закрыла все погранпереходы в Россию, об аналогичных шагах заговорила Литва, через которую сейчас идет весь транзит.
Журавлев подчеркнул, что захватывать территорию не обязательно. По его мнению, в Сувалкском коридоре будет достаточно выставить вооруженные посты по обе стороны, чтобы обеспечить проезд российского транспорта до Калининградской области.
Ранее стало известно, что генсек НАТО сделал тревожное заявление о войне с Россией.